Мостовой об ошибках Доннаруммы в матче с «Арсеналом»: «Не считаю, что они станут подспорьем для Сафонова. Матвея бы просто съели, если бы с ним сыграли так же»
«ПСЖ» проиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2.
«Не считаю, что его ошибки станут подспорьем для Сафонова. Во-первых, Доннарумма до этого сыграл много игр, где много раз выручал. Тем более он после травмы, поэтому в его ошибках ничего такого нет. Но у Сафонова в любом случае будут шансы в такой команде, как «ПСЖ», которая играет много матчей за сезон.
Но, честно говоря, я думал, что Сафонов выйдет с «Арсеналом». Все-таки у Доннаруммы была травма, но тут уже сыграл статус игрока. А просто представьте, если бы Сафонов вышел, и они бы также сыграли? Его бы тогда просто съели. Одно дело, когда ты играешь в матчах, где до твоих ворот не доходят, и совсем другое – когда ты играешь против такой команды, как «Арсенал», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Доннарумма дважды ошибся в 1-м тайме против «Арсенала». Вратарь «ПСЖ» опоздал с выходом при голе Хавертца, а затем промахнулся перчатками мимо мяча после подачи Сака со штрафного
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