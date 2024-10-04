Рюдигер назвал Бензема лучшим партнером, а Агуэро самым сложным соперником: «Мог бы сказать Месси или Роналду, но они с другой планеты, выберу обычных людей»

Антонио Рюдигер назвал лучшего партнера и лучшего соперника.

«Лучший футболист, с которым я когда-либо играл? Карим Бензема .

Я мог бы назвать многих. Знаешь, я мог бы упомянуть Луку Модрича, Тони Крооса или Эдена Азара, но выберу Карима Бензема, потому что он был отличным нападающим. Он обладает невероятным интеллектом! Игрок мирового класса», – сказал защитник «Реала ».

Рюдигер также назвал Серхио Агуэро самым сложным соперником.

«Против этого парня было очень тяжело играть, очень тяжело.

Я мог бы сказать Месси или Роналду , но для меня они с другой планеты, так что выберу обычных людей», – добавил Рюдигер.