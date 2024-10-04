Рюдигер назвал Бензема лучшим партнером, а Агуэро самым сложным соперником: «Мог бы сказать Месси или Роналду, но они с другой планеты, выберу обычных людей»
Антонио Рюдигер назвал лучшего партнера и лучшего соперника.
«Лучший футболист, с которым я когда-либо играл? Карим Бензема.
Я мог бы назвать многих. Знаешь, я мог бы упомянуть Луку Модрича, Тони Крооса или Эдена Азара, но выберу Карима Бензема, потому что он был отличным нападающим. Он обладает невероятным интеллектом! Игрок мирового класса», – сказал защитник «Реала».
Рюдигер также назвал Серхио Агуэро самым сложным соперником.
«Против этого парня было очень тяжело играть, очень тяжело.
Я мог бы сказать Месси или Роналду, но для меня они с другой планеты, так что выберу обычных людей», – добавил Рюдигер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
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