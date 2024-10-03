Тони Кроос: «Реал» дважды выиграл ЛЧ без Роналду и Рамоса – они всегда адаптировались. Со мной будет так же»

Тони Кроос уверен, что «Реал» сможет адаптироваться после его ухода.

«Реал» адаптировался, когда ушел Криштиану , затем Рамос ... Они всегда адаптировались и продолжали побеждать.

Мы дважды выиграли Лигу чемпионов, например, без этих двух игроков, хотя они были очень важны и являются абсолютными легендами. Теперь так же будет и со мной», – сказал бывший полузащитник «Реала » в своем подкасте Einfach Mal Luppen.

Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0. Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»