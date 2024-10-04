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Министр спорта РФ Дегтярев: «Много стран хотят сыграть со сборной России товарищеские матчи»

Министр спорта РФ заявил, что многие страны хотят со сборной России по футболу.

«Вопрос о проведении повторного товарищеского матча между сборными Катара и России будет решаться между футбольными федерациями. Интерес такой есть у катарской стороны, и не только у катарской.

Много стран изъявляют желание сыграть с российской сборной товарищеские матчи. На эту тему ведется активная работа Российским футбольным союзом», – заявил Михаил Дегтярев по итогам участия в саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии» в Дохе..

Напомним, матч между сборными России и Катара прошел в Аль-Вакре в сентябре 2023 года и завершился со счетом 1:1.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Катара по футболу
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Р-Спорт
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