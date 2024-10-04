  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»
29

Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»

Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана и ОАЭ развивать хоккей.

Министр спорта России выступил о итогам саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии».

«Тему зимних видов спорта мы обсуждали. Вообще интерес на Ближнем Востоке, в арабских странах очень высокий к такому сотрудничеству.

Например, иранская сторона еще на прошлой встрече просила нас помочь – и такая работа ведется со стороны Федерации хоккея России – им организовать команду, процесс тренировок.

Я знаю, что у эмирата Дубай был большой интерес к созданию действующей полного цикла команды – от детско-юношеского хоккея до профессионального.

Вообще развитие зимних видов спорта очень интересует страны Глобального Юга, и мы как страна, имеющая большой спортивный опыт и спортивный суверенитет, можем делиться этим опытом, отправлять специалистов.

Это хорошая тема, и мы будем работать на этом направлении», – сказал Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoФХР
logoКХЛ
чемпионат ОАЭ
Министерство спорта России
logoсборная ОАЭ
Политика
logoМихаил Дегтярев
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Дегтярев о Катаре: «Наши коллеги проявляют отдельное внимание к хоккею. Его красота и зрелищность давно привлекают Ближний Восток»
31сегодня, 09:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Директор «Динамо» о возможном обмене О′Делла: «Нечестно говорить, что под этим нет почвы. Это нормально, когда команды пытаются найти решения проблем»
113 минут назад
Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
937 минут назад
Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
12сегодня, 10:22
Роман Ротенберг: «Шипачев – легенда нашего хоккея. Вадим внес огромный вклад в историю СКА. Он мне очень многое дал как менеджеру, тренеру»
14сегодня, 10:12
Министр спорта Дегтярев о Катаре: «Наши коллеги проявляют отдельное внимание к хоккею. Его красота и зрелищность давно привлекают Ближний Восток»
31сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
18 млн рублей за сезон – зарплата Сошникова в «Адмирале» (Metaratings)
126 минут назад
Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»
1сегодня, 10:49
«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова
2сегодня, 10:35
Василий Каменев о меньшинстве СКА: «До сих пор идет притирка состава. Целый комплекс проблем – скомканная предсезонка, новые пары защитников, недостаток взаимопонимания»
1сегодня, 09:46
«Барыс» подписал Гранта. Защитник провел лишь 8 матчей за команду в прошлом сезоне из-за травмы
сегодня, 09:10