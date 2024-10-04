Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»
Министр спорта России выступил о итогам саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии».
«Тему зимних видов спорта мы обсуждали. Вообще интерес на Ближнем Востоке, в арабских странах очень высокий к такому сотрудничеству.
Например, иранская сторона еще на прошлой встрече просила нас помочь – и такая работа ведется со стороны Федерации хоккея России – им организовать команду, процесс тренировок.
Я знаю, что у эмирата Дубай был большой интерес к созданию действующей полного цикла команды – от детско-юношеского хоккея до профессионального.
Вообще развитие зимних видов спорта очень интересует страны Глобального Юга, и мы как страна, имеющая большой спортивный опыт и спортивный суверенитет, можем делиться этим опытом, отправлять специалистов.
Это хорошая тема, и мы будем работать на этом направлении», – сказал Михаил Дегтярев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий