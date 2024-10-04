Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»

Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана и ОАЭ развивать хоккей.

Министр спорта России выступил о итогам саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии».

«Тему зимних видов спорта мы обсуждали. Вообще интерес на Ближнем Востоке, в арабских странах очень высокий к такому сотрудничеству.

Например, иранская сторона еще на прошлой встрече просила нас помочь – и такая работа ведется со стороны Федерации хоккея России – им организовать команду, процесс тренировок.

Я знаю, что у эмирата Дубай был большой интерес к созданию действующей полного цикла команды – от детско-юношеского хоккея до профессионального.

Вообще развитие зимних видов спорта очень интересует страны Глобального Юга, и мы как страна, имеющая большой спортивный опыт и спортивный суверенитет, можем делиться этим опытом, отправлять специалистов.

Это хорошая тема, и мы будем работать на этом направлении», – сказал Михаил Дегтярев .