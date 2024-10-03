Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?

В российском спорте революция.

Тренд на объединение спортивных федераций уже привел к отставке Ирины Винер (возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики), в перспективе под угрозой – Владимир Сальников (плавание) и Елена Вяльбе (лыжные гонки). Все они – знаковые фигуры в своих видах, и уход с должности еще недавно казался фантастикой.

Вот что случилось за последние пару недель:

● Глава РЖД Олег Белозеров стал президентом Федерации гимнастики России. В состав новой объединенной федерации вошли спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте и акробатика. Все главы отдельных федераций (включая Ирину Винер и Василия Титова из спортивной гимнастики) подали в отставку.

● 31 октября пройдут выборы главы новой Федерации водных видов. В нее войдут плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание. Пока о намерении баллотироваться заявил только босс пловцов Владимир Сальников .

● Греблю на байдарках и каноэ могут объединить с академической греблей. Президент байдарочников Евгений Архипов признался , что уже ведет переговоры.

● Ходят слухи о перспективе объединения лыжных федераций (лыжи, горные лыжи, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд). Но пока здесь нет конкретики, кроме туманного подтверждения от министра и нежелания Дмитрия Губерниева видеть президентом нового союза Елену Вяльбе.

Инициатор – Дегтярев?

Объединение кажется инициативой нового министра Михаила Дегтярева (стартовало через несколько месяцев после вступления в должность), но это не так.

На самом деле обсуждать эту идею начали задолго до прихода Дегтярева в Минспорт. Но он пока – единственный (кроме самих президентов), кто пытается объяснить целесообразность: «Мы инициативу федераций поддерживаем, но не собираемся давить и навязывать. Время говорит, что надо объединяться. Объединение уберет бюрократию и усилит вертикаль».

А вот его мнение конкретно по объединению водных федераций:

«Объединение федераций по водным видам будет полезным с точки зрения объединения ресурсов и улучшения управляемости. В мире все водные виды объединяет международная федерация World Aquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации.

Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость».

Характерно, что глава ОКР Станислав Поздняков пока отмалчивается. Хотя изменения происходят в его ведомстве, прямо в соседних коридорах.

Впрочем, Поздняков сейчас реже появляется в публичном поле.

В чем удобство и сложности такого объединения?

Аргументы Дегтярева на первый взгляд кажутся парадоксальными.

С одной стороны, кивать на то, что «в мире все водные виды спорта объединяет World Aquatics», а с другой, отказываться от предложенного той же World Aquatics нейтрального статуса (в плавании) и, по сути, выходить из системы международных соревнований...

Зачем брать пример с тех, от кого изолируемся?

Но кажется, резон есть вне зависимости от выступлений россиян на международной арене прямо сейчас. Из-за того, что системы в России и в мире устроены по-разному, наше представительство в международных федерациях порой выглядело странно. Если надеяться на возвращение в обозримой перспективе, самое время с этим разобраться.

Например, в гимнастике (до объединения) все пять национальных федераций представлял в FIG глава спортивной гимнастики Василий Титов. Токийский конфликт в художке между Ириной Винер и Натальей Кузьминой чуть не стоил ему должности, хотя никакого отношения к событиям Титов не имел.

В водных видах все дисциплины в World Aquatics представляет федерация плавания. Что тоже крайне неудобно: Владимир Сальников вынужденно решал вопросы и нес ответственность за едва знакомые ему прыжки в воду или синхронное плавание.

Тут, кстати, попытка объединения уже была. Алексею Власенко удалось стать президентом трех федераций одновременно – водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду. Правда, закончилось все в 2021-м его арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Только в лыжных видах есть некое подобие объединения – Россию представляет в FIS Ассоциация лыжных видов спорта, которую возглавляет также Вяльбе. Возможно, поэтому именно в лыжах перспективы создания единой федерации наиболее туманны. Тут вроде бы система налажена и так.

Еще Дегтярев говорил, что объединение «будет полезным с точки зрения объединения ресурсов». Очевидно, что найти спонсоров условному двоеборью или синхронному плаванию по отдельности гораздо сложнее, чем прицепом к более популярным видам. Организационно это тоже обеспечит заметную экономию: теперь будут единая бухгалтерия, секретариат и так далее.

Если отбросить естественное нежелание некоторых президентов согласиться на понижение в статусе, у новинки просматривается одна существенная опасность. Дело в том, что объединять федерации придется не только на национальном, но и на региональном уровне. То есть в каждом из 89 регионов РФ (или почти в каждом, так как некоторые виды спорта представлены не везде).

Сможет ли наша неповоротливая спортивная система 89 раз пройти через муторный процесс выборов, слияния документооборота и так далее? Как минимум на это потребуется время.

А значит, ближайшие месяцы российский спорт будет в переходном режиме: например, на уровне страны федерация гимнастики – одна, а в каждом регионе продолжают существовать спортивная, художественная, акробатика и батут по отдельности.

Сколько времени уйдет на то, чтобы уговорить местных президентов объединиться – сложно представить.

Фото: Gettyimages /Adam Pretty / Staff; РИА Новости /Виталий Белоусов, Максим Богодвид, Кирилл Зыков