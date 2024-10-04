Министр спорта Дегтярев о Катаре: «Наши коллеги проявляют отдельное внимание к хоккею. Его красота и зрелищность давно привлекают Ближний Восток»

Михаил Дегтярев заявил об интересе Катара к хоккею.

В Дохе Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта и молодежной политики Катара Хамадом Бен Халифом Бен Ахмедом Аль Тани.

«На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в ходе встречи с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что «отношения между Россией и Катаром строятся на дружеской ноте».

Мы с теплотой вспомнили тесное взаимодействие наших стран по подготовке и проведению в Катаре чемпионата мира по футболу.

В 2024 году наши спортсмены участвовали в международных соревнованиях по фехтованию, бильярду, стендовой стрельбе и теннису, а также в тренировках по стендовой стрельбе в Катаре.

В декабре запланировано еще одно тренировочное мероприятие по синхронному плаванию, в котором примут участие российские спортсменки. С моим катарским визави мы констатировали, что нормативная база российско-катарского спортивного сотрудничества давно устарела.

Для ее актуализации нашими ведомствами разработан и согласован Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Мы намерены подписать этот документ в ближайшее время. Он, безусловно, придаст новый импульс развитию спортивного взаимодействия между нашими странами.

Также наши коллеги проявляют большой интерес к зимним видам спорта и нашему опыту в этой сфере. Отдельное внимание к хоккею. Его красота и зрелищность давно привлекают Ближний Восток», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев .