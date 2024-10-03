Семак о травме Глушенкова: «С «Оренбургом» точно не сыграет. Более объективная картина будет позже»

Сергей Семак высказался о новой травме Максима Глушенкова.

25-летний хавбек вышел на замену в матче Фонбет Кубка России с «Акроном » и получил мышечное повреждение через 7 минут, когда счет был 4:0. У Семака у тому моменту не осталось замен, и команда в меньшинстве доиграла матча (5:1).

5 октября «Зенит» примет «Оренбург », через несколько туров, 27-го, состоится игра с «Локомотивом».

– Сергей Богданович, традиционный вопрос насчет готовности футболистов перед грядущим матчем. И отдельно возникает дополнительный вопрос насчет того, какое сейчас состояние у Максима Глушенкова.

– Думаю, что по поводу Волкова мы будем говорить немножко позже, уже во время зимней паузы. Мы потеряли его надолго. Что касается Ахметова и Родригао, посмотрим, насколько они смогут готовиться сейчас к этому матчу – тренироваться в общей группе или нет.

По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче – это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы [на игры сборных], мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина.

– С учетом того, что вчера произошло с Максимом Глушенковым, будете ли вы делать пять замен в грядущих матчах, в будущих?

– Нет, ничего страшного абсолютно, мы понимали риски. Кубок России, счет, который был к этому моменту, позволяли дать возможность Васильеву поиграть больше. Выпускать его на пять минут – зачем это нужно? Мы позволили ему сыграть.

И Максиму нужно было дать возможность почувствовать еще раз игровой ритм. Но, к сожалению, он травмировался. От этого никто не застрахован. Ну и Васильев – зачем нам тянуть? Счет позволяет выпустить всех пораньше. Проблем с этим нет.

– А в будущем?

– В будущем, естественно, будем оценивать степень риска. Я думаю, что и до этого мы по три замены в перерыве никогда не делали.

Мы готовимся к чемпионату, и для нас, кроме результата, еще важны и кондиции игроков – нужно дать возможность им поиграть и получить игровую практику, – сказал главный тренер «Зенита » Семак.