Хомуха о травме Глушенкова: «Для «Зенита» это существенная потеря, но они и без него шесть раз подряд побеждали в РПЛ» 

Дмитрий Хомуха высказался о травме Максима Глушенкова.

Сообщалось , что хавбек «Зенита» пропустит матч 11-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом».

— Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате. Возможно, это и позволит Глушенкову быстро восстановиться. Ему придется постепенно вкатываться в игру.

— Согласны, что без Глушенкова игра «Зенита» не очень яркая?

— Это отражается в результативных действиях Максима за петербуржцев. Для «Зенита» Глушенков — это существенная потеря.

— Появилась ли у «Зенита» зависимость от Глушенкова?

— Я бы не стал так говорить. Ни один клуб не может зависеть от одного игрока. Да, Максим — качественный футболист, но «Зенит » и без него шесть раз подряд побеждал в РПЛ , — сказал экс-игрок «Зенита».