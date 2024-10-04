Аршавин о сборной России: «Сбора не будет, насколько знаю. Если игры нет, зачем собираться?»
Андрей Аршавин рассказал о возможной отмене октябрьского сбора сборной России.
«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации.
Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться футболистам.
Нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», – сказал экс-капитан сборной России.
Ранее сообщалось, что октябрьский сбор сборной будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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