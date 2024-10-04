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Аршавин о тренере для «Оренбурга»: «Слишкович остается загадкой. В «Спартаке» на него ничего не давило» 

Андрей Аршавин оценил вероятное назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

«Отставка Деограсии назревала. Не было такого одного матча, после которого приходила мысль, что «Оренбургу» нужен новый тренер. Деограсия же раньше был старшим тренером академии клуба, поэтому он может и вернуться на предыдущую должность.

Слишкович для меня остается загадкой. У него приятная внешность, хорошо говорит, располагающая аура. Но в «Спартаке» на него ничего не давило (босниец исполнял обязанности тренера красно-белых в конце прошлого сезона – Спортс”), получится — хорошо, не получится — ничего страшного», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

После 10 туров «Оренбург» занимает в Мир РПЛ 14-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoВладимир Слишкович
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