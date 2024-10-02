Игнатьев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «В СССР были мастера со своим «я», футбол на уровне искусства. Сегодня все одинаковые. Кто они, что они?»

Борис Игнатьев высказался о снижении интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Появилось много интересов, кроме футбола, и люди окунулись в это пространство по своему выбору. В то время, о котором мы говорим как о положительном явлении, было много притягательных имен. Конкретных игроков с именем и своим представлением об игре, и своими болельщиками: Павлюченко, Аршавин, та команда, которую возглавлял Хиддинк. Это же совсем другие люди и фамилии, совсем другие футболисты.

Сегодня многое делается для того, чтобы привлечь болельщика. И все, что происходит вокруг футбольного поля, делается очень интересно и содержательно. А с точки зрения качества игры – оно не засасывает, не интригует, оно пресное на фоне того, что я сижу и сравниваю, когда играют «Манчестер Сити» – «Реал» или другие представители ЛЧ, там совсем другой показ. Не показ с точки зрения трансляции, а с позиции игроков, которые выходят на футбольное поле и показывают истинное мастерство.

Я смотрел «Реал» – «Атлетико», и после этого не хочется смотреть условные «Химки» с любой командой. Ну что это? Сейчас интерес упал не настолько сильно, но, наверное, есть необходимость обратить внимание на качественную сторону развития нашего футбола. Тогда, наверное, зритель пойдет, учитывая, что РФС и большинство служб на стадионах хорошо работают с болельщиками.

– Почему в СССР людей на стадион не надо было зазывать?

– Так я же говорю, я до сих пор помню фамилии: Парамонов, Нетто, Татушин, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин – великие! В «Динамо» Тбилиси: Метревели, Месхи. «Динамо» Москва: Численко, Короленко. Заслуженные люди, фамилии которых я до сих пор помню, и помню, как они играли. Это был совсем другой футбол, на уровне искусства. Это были мастера, не похожие друг на друга, со своим «я». Сегодня все одинаковые.

Ну, появляется в «Локомотиве» большой мастер, и мы о нем [о Батракове] говорим. Или в «Зенит» приходит Глушенков, но это единицы, хотя это уже большие мастера для нашего футбола, и о них много разговоров, и на них хочется ходить.

Мы с удовольствием ходим на тех, кого приобретают из-за границы: Вендела, Клаудиньо, Малкома, Промеса, но это несколько фамилий. А в основном это обыкновенные люди, которые уезжают, и даже фамилий их не помнишь. Кто они, что они? А на что я буду ходить? В Большой театр я ходил на Галину Уланову, фамилии, имена мастеров притягивают, а когда это просто набор футболистов – ну что от них? На мой взгляд, это главный посыл, – сказал бывший тренер сборной России.