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Игнатьев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «В СССР были мастера со своим «я», футбол на уровне искусства. Сегодня все одинаковые. Кто они, что они?»

Борис Игнатьев высказался о снижении интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Появилось много интересов, кроме футбола, и люди окунулись в это пространство по своему выбору. В то время, о котором мы говорим как о положительном явлении, было много притягательных имен. Конкретных игроков с именем и своим представлением об игре, и своими болельщиками: Павлюченко, Аршавин, та команда, которую возглавлял Хиддинк. Это же совсем другие люди и фамилии, совсем другие футболисты.

Сегодня многое делается для того, чтобы привлечь болельщика. И все, что происходит вокруг футбольного поля, делается очень интересно и содержательно. А с точки зрения качества игры – оно не засасывает, не интригует, оно пресное на фоне того, что я сижу и сравниваю, когда играют «Манчестер Сити» – «Реал» или другие представители ЛЧ, там совсем другой показ. Не показ с точки зрения трансляции, а с позиции игроков, которые выходят на футбольное поле и показывают истинное мастерство.

Я смотрел «Реал» – «Атлетико», и после этого не хочется смотреть условные «Химки» с любой командой. Ну что это? Сейчас интерес упал не настолько сильно, но, наверное, есть необходимость обратить внимание на качественную сторону развития нашего футбола. Тогда, наверное, зритель пойдет, учитывая, что РФС и большинство служб на стадионах хорошо работают с болельщиками.

– Почему в СССР людей на стадион не надо было зазывать?

– Так я же говорю, я до сих пор помню фамилии: Парамонов, Нетто, Татушин, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин – великие! В «Динамо» Тбилиси: Метревели, Месхи. «Динамо» Москва: Численко, Короленко. Заслуженные люди, фамилии которых я до сих пор помню, и помню, как они играли. Это был совсем другой футбол, на уровне искусства. Это были мастера, не похожие друг на друга, со своим «я». Сегодня все одинаковые.

Ну, появляется в «Локомотиве» большой мастер, и мы о нем [о Батракове] говорим. Или в «Зенит» приходит Глушенков, но это единицы, хотя это уже большие мастера для нашего футбола, и о них много разговоров, и на них хочется ходить.

Мы с удовольствием ходим на тех, кого приобретают из-за границы: Вендела, Клаудиньо, Малкома, Промеса, но это несколько фамилий. А в основном это обыкновенные люди, которые уезжают, и даже фамилий их не помнишь. Кто они, что они? А на что я буду ходить? В Большой театр я ходил на Галину Уланову, фамилии, имена мастеров притягивают, а когда это просто набор футболистов – ну что от них? На мой взгляд, это главный посыл, – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoЗенит
logoХимки
logoАндрей Аршавин
logoНикита Симонян
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
Борис Игнатьев
logoсборная СССР
Анатолий Исаев
Алексей Парамонов
logoИгорь Нетто
logoСергей Сальников
Игорь Численко
logoАнатолий Ильин
logoКвинси Промес
logoМалком
Михаил Месхи
logoКлаудиньо
Слава Метревели
logoПавел Павлюченко
logoВендел
logoМаксим Глушенков
logoАлексей Батраков
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