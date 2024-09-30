Аршавин об опросе ВЦИОМ: «Кто тогда ходит на стадионы, 20-30 тысяч на трибунах – это равнодушие? У нас интересный до последнего тура чемпионат, сборная играет с яркими соперниками»
Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.
«Сложно оценивать достоверность социологических данных. Для этого нужно знать, кому и какие вопросы в рамках исследования задавались.
Рост «равнодушных к футболу» в два раза с 2005 года. Что это значит? Кто тогда ходит на стадионы, ведь посещаемость с 2005 года у нас выросла. После ЧМ-2018 появились стадионы. Возможно, это уже стало привычным и не вызывает восторга, но футбол точно развивается, болельщики не могут этого не замечать.
То, что вижу лично я, точно говорит о том, что равнодушия к футболу у наших болельщиков нет. У нас интересный чемпионат с борьбой до последнего тура. Значительно вырос интерес к Кубку России, который из второстепенного турнира превратился в национальный проект. Разве 20-30 тысяч [болельщиков] на трибунах – это равнодушие?
Понятно, что наш футбол, как и страна в целом, испытывает большое давление извне. Но футбол с ним точно справляется. Сборная проводит международные матчи с яркими соперниками – теми же Камеруном, Сербией. И не просто проводит, но собирает на них аншлаги», – заявил экс-игрок сборной России.
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