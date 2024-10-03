«Челси» приедет зимой в Алматы. Аршавин играл там в снегопад, год назад в декабре было -20

Празднование в стиле Палмера пригодится.

«Челси» стартует в Лиге конференций, а особое приключение лондонцев ждет в декабре: 12-го – матч с «Астаной». Но сыграют его не в столице Казахстана, а в Алматы.

Это означает, что клубу АПЛ предстоит лететь еще дальше на юго-восток (расстояние между Астаной и Алматы больше 1200 км) – и как это ни странно, холод там будет ощущаться сильнее.

Почему «Астана» играет в Алматы?

Обычно домашние матчи «Астана», что логично, проводит на 30-тысячной «Астана Арене» – стадионе с искусственным покрытием (что очень не любят соперники по еврокубкам) и крышей, которая позволяет играть в любую погоду.

Однако из-за реконструкции домашней арены клуб заявил алматинский «Центральный» (вмещает 23 тысячи). Это классический советский стадион с беговыми дорожками и без крыши, поэтому в декабре там явно будет менее комфортно.

Даже несмотря на то, что в Алматы зима гораздо мягче, чем в Астане.

Какая обычно погода 12 декабря?

«Челси» сообщил, что в декабре средняя погода в Алматы – минус три. Однако это слишком оптимистичный сценарий. Например, год назад шел снег, а к вечеру похолодало до -20.

Начало матча против лондонцев – 20:30 по местному времени. Празднование хладнокровного Коула Палмера было бы здесь очень кстати, но лидер «Челси» не заявлен на Лигу конференций. Так что сам не исполнит, но можем ждать оммажей.

Впрочем, такие заморозки скорее исключение: вечером 12 декабря 2022-го было -13, в 2021-м – до -1, в 2020-м – -8, в 2019-м до -3, а в 2016-м вообще было +6.

Однако аномальный снегопад возможен и в середине ноября. В 2016-м это испытал на себе Андрей Аршавин, он там на «Центральном» проиграл в финале Кубка «Астане».

Снег активно убирали еще до игры, но сильно падать продолжало и во время матча.

Пришлось бегать в сугробах.

Перелет «Челси» в Алматы – очень долго, но не рекорд. Из Португалии дальше

«Челси» в соцсетях отметил, что «Стэмфорд Бридж» и Алматы разделяет 5 606 км. А рекорд Лиги конференций установили «Кайрат» и «Базель» в 2021-м – 5 263 км.

Но лондонцы не будут рекордсменами.

Еще до матча с «Челси» астанчан ждет еще более дальний выезд к валлийскому «Нью-Сэйнтс» и домашняя игра с «Виторией Гимараэш». И игра с португальцами – заявка на рекорд в истории всех еврокубков. Из Гимарайнша до Алматы 6 698 км полета.

Действующие рекорды тоже связаны с Казахстаном и Португалией. На групповом этапе ЛЧ-2015/16 «Астана» и «Бенфика» слетали друг к другу – каждый преодолел по 6 173 км в одну сторону.

В сезоне-2017/18 «Астана» и «Спортинг» установили рекорд Лиги Европы, когда встретились в 1/16 финала. Дистанция сократилась на несколько километров: стадион «Спортинга» чуть восточнее арены «Бенфики».

Но теперь «Витории» предстоит полет не в Астану, а в Алматы – так что ждем новый рекорд. «Кайрат» и «Спортинг» уже преодолевали похожие расстояния в мини-футболе.

Цифра дня: 1,05 млрд евро. Состав «Челси» = почти вся ЛК!

«Морозное» празднование Палмера – откуда оно взялось?

Фото: vk.com/fckairat ; commons.wikimedia.org /t_y_l; Gettyimages.ru /Justin Setterfield