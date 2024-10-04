Овчинников о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»: «Они претендуют на лицензию высокого уровня, и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе» 

Сергей Овчинников высказался о стажировке Александра Мостового и Александра Самедова в «Спартаке».

«Стажировка — неотъемлемая часть обучения на тренерскую лицензию. Ее проходят абсолютно все наши слушатели от уровня «А-УЕФА» и выше, поэтому ничего необычного в этом процессе нет.

Как и в том, что два человека из группы «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков» будут делать это в «Спартаке ». Они претендуют на лицензию высокого уровня, и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе. К тому же и Александр Самедов , и Александр Мостовой выступали за «Спартак» в качестве футболистов.

Хочется отдельно поблагодарить руководство клуба, Артема Реброва и Деяна Станковича за профессиональную работу. У академии РФС и «Спартака» давно сложилось замечательное сотрудничество. Это очень приятно и идет на пользу всему российскому футболу», — сказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС.