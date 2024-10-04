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  • Овчинников о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»: «Они претендуют на лицензию высокого уровня, и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе» 
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Овчинников о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»: «Они претендуют на лицензию высокого уровня, и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе» 

Сергей Овчинников высказался о стажировке Александра Мостового и Александра Самедова в «Спартаке».

«Стажировка — неотъемлемая часть обучения на тренерскую лицензию. Ее проходят абсолютно все наши слушатели от уровня «А-УЕФА» и выше, поэтому ничего необычного в этом процессе нет. 

Как и в том, что два человека из группы «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков» будут делать это в «Спартаке». Они претендуют на лицензию высокого уровня, и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе. К тому же и Александр Самедов, и Александр Мостовой выступали за «Спартак» в качестве футболистов.

Хочется отдельно поблагодарить руководство клуба, Артема Реброва и Деяна Станковича за профессиональную работу. У академии РФС и «Спартака» давно сложилось замечательное сотрудничество. Это очень приятно и идет на пользу всему российскому футболу», — сказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoАлександр Самедов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСергей Овчинников
ВШТ
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