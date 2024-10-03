Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Непонятно, зачем Станковича спрашивали про меня перед ответственной игрой. Приеду, как и договаривались – все будет, как у футбольных людей»
Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке» в октябре, экс-игрок красно-белых обучается в академии РФС с лета 2023 года.
Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках основной команды, так как у него свое место.
«Во-первых, непонятно, зачем про меня спрашивали перед ответственной игрой, а во-вторых, Деян ответил то, что должен был. Я бы так же ответил. Так что все нормально.
Я приеду на стажировку, как и договаривались. Все будет, как и должно быть. Условия у всех одинаковые – люди приходят на тренировки, общаются и записывают все. Все будет, как у футбольных людей. Так что все нормально.
Скоро пойдем вместе с Сашей Самедовым в «Спартак», главное, чтобы они выигрывали. Нас Станкович ждет, а мы рады и довольны», – сказал Мостовой.
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