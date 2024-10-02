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  • Мостовой о Станковиче и стажировке в «Спартаке»: «Ужас, зачем его перед игрой спрашивают? Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...»
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Мостовой о Станковиче и стажировке в «Спартаке»: «Ужас, зачем его перед игрой спрашивают? Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...»

Александр Мостовой отреагировал на слова Деяна Станковича о его стажировке.

Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке» в октябре, экс-игрок красно-белых обучается в академии РФС с лета 2023 года.

Ранее перед матчем Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2, перерыв) Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках основной команды, так как у него свое место.

«А зачем его перед игрой спрашивают про стажировку? Станкович правильно сказал. Меня бы если о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде.

Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды. Вообще, ужас! Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...» – заявил экс-игрок красно-белых.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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