Мостовой о Станковиче и стажировке в «Спартаке»: «Ужас, зачем его перед игрой спрашивают? Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...»

Александр Мостовой отреагировал на слова Деяна Станковича о его стажировке.

Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке » в октябре, экс-игрок красно-белых обучается в академии РФС с лета 2023 года.

Ранее перед матчем Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2, перерыв) Станкович заявил , что Мостовой не будет принимать участия в тренировках основной команды, так как у него свое место.

«А зачем его перед игрой спрашивают про стажировку? Станкович правильно сказал. Меня бы если о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде.

Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды. Вообще, ужас! Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...» – заявил экс-игрок красно-белых.