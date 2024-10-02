Станкович о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Он не будет принимать участия в наших тренировках. У него есть свое место»

Деян Станкович объяснил, как будет выглядеть стажировка Александра Мостового.

– Чего вы ждете от стажировки Александра Мостового в «Спартаке»?

– Он не будет принимать участия в наших тренировках.

У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде, – сказал главный тренер «Спартака » перед игрой с «Динамо».