Станкович о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Он не будет принимать участия в наших тренировках. У него есть свое место»
Деян Станкович объяснил, как будет выглядеть стажировка Александра Мостового.
– Чего вы ждете от стажировки Александра Мостового в «Спартаке»?
– Он не будет принимать участия в наших тренировках.
У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде, – сказал главный тренер «Спартака» перед игрой с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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