Лунев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Печально, во времена ЧМ-2018 интерес был больше. Уровень в каких-то моментах снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало»

Андрей Лунев высказался о снижении интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%. Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не слышал про опрос ВЦИОМ. Но итоги – печальные. Вижу, что в России раньше было больше интереса к футболу. Банально во времена ЧМ-2018 интерес был больше.

Думаю, падение интереса к футболу связано с отсутствием еврокубков. К нам больше не приезжают хорошие соперники. Может, это одна из причин.

А если говорить в целом про уровень футбола: в каких-то моментах он снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало», – сказал вратарь «Динамо » Лунев .