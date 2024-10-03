  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лунев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Печально, во времена ЧМ-2018 интерес был больше. Уровень в каких-то моментах снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало»
1

Лунев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Печально, во времена ЧМ-2018 интерес был больше. Уровень в каких-то моментах снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало»

Андрей Лунев высказался о снижении интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%. Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не слышал про опрос ВЦИОМ. Но итоги – печальные. Вижу, что в России раньше было больше интереса к футболу. Банально во времена ЧМ-2018 интерес был больше.

Думаю, падение интереса к футболу связано с отсутствием еврокубков. К нам больше не приезжают хорошие соперники. Может, это одна из причин.

А если говорить в целом про уровень футбола: в каких-то моментах он снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало», – сказал вратарь «Динамо» Лунев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
рейтинги
болельщики
logoДинамо Москва
logoЧМ-2018 FIFA
logoАндрей Лунев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бурлак о снижении интереса к футболу в России: «Fan ID – главная причина, все прекрасно понимают. Посещаемость «Спартака», «Зенита», ЦСКА падает по сравнению с Кубком, без фанатов поддержка проседает»
27вчера, 15:11
Евгений Кафельников: «Я перестал смотреть российский футбол. А к теннису в России интерес всегда был, есть и будет»
121 октября, 15:01
Гусев о ВЦИОМ: «Нельзя слепо спрашивать людей и выдавать за истину – это популизм. Наш футбол развивается нормально, с удовольствием смотрю»
1130 сентября, 18:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФИФА создаст новое трансферное окно, чтобы стимулировать сделки под клубный ЧМ. Оно будет открыто с 1 по 10 июня (Marca)
2 минуты назад
Лига конференций стартовала! «Челси» примет «Гент», минское «Динамо» сыграет с «Хартс», «Астана» – «Бачка Топола»
22сегодня, 07:03
Миралем Пьянич: «ЦСКА ждет прекрасный сезон. «Зенит» много инвестирует, но у меня нет сомнений, что мы составим конкуренцию любому клубу»
1351 минуту назад
Кейн, Палмер, Беллингем, Сака, Фоден, Райс, Трент, Майну – в заявке сборной Англии на матчи с Грецией и Финляндией в Лиге наций
4сегодня, 13:37
Конте стал лучшим тренером Серии А в сентябре. «Наполи» выиграл два матча, сыграл 0:0 с «Юве» и лидирует в таблице
8сегодня, 13:19
Кроос раскритиковал новый клубный ЧМ: «В какой-то момент придется проснуться и начать немного больше думать об игроках и немного меньше – о деньгах»
46сегодня, 13:12
«Коллеги, добрый день!» – подкаст о людях, которые каждый день делают Спортс’’ лучше. Переходите и слушайте!
1сегодня, 13:00Вакансия
Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Андерлехтом», киевское «Динамо» – с «Хоффенхаймом»
27сегодня, 12:30
Камавинга, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Кунде, Тео Эрнандес, Олисе – в заявке сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией в Лиге наций
23сегодня, 12:28
Энрике – Мбаппе перед «Барсой»: «Тебе нравится Джордан. Майкл хватал всех в команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как лидер»
44сегодня, 11:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о Дзюбе: «Лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые». Он Кержакова обгонит по голам в истории российского футбола»
313 минут назад
«Боруссия» и Рюэрсон продлили контракт до 2028 года
116 минут назад
Кавазашвили о «Спартаке»: «Сыгранности и коллективной игры нет, два иностранца приносят пользу. Хочется отлаженной игры – как у «Краснодара» и «Динамо»
338 минут назад
Тренер «Спартака» о критике бывших игроков: «Нас это не интересует, у нас есть своя философия. Мы можем играть со всеми – с «Зенитом» заслуживали победу»
743 минуты назад
Семак о травме Глушенкова: «С «Оренбургом» точно не сыграет. Более объективная картина будет позже»
1458 минут назад
Ваня Дмитриенко выступит на «ВЭБ Арене» перед матчем за Winline Кубок России среди женских команд сезона 2024
2сегодня, 13:35Фото
Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова для игроков ЦСКА в честь своего дня рождения
17сегодня, 13:10Видео
Дешам о невызове Мбаппе: «У Килиана есть повреждение, ничего серьезного, но требуется лечение, чтобы полностью восстановиться»
4сегодня, 12:58
Невилл о Саутгейте в «МЮ»: «Болельщики приняли бы его скептически. Пока это не самое захватывающее назначение для них»
10сегодня, 12:38
Владимир Пономарев: «ЦСКА будет выше «Спартака» и «Динамо» по итогам сезона. А с «Локо» и «Зенитом» бороться трудно»
19сегодня, 12:18