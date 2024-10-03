Лунев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Печально, во времена ЧМ-2018 интерес был больше. Уровень в каких-то моментах снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало»
Андрей Лунев высказался о снижении интереса к футболу в России.
Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%. Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
«Не слышал про опрос ВЦИОМ. Но итоги – печальные. Вижу, что в России раньше было больше интереса к футболу. Банально во времена ЧМ-2018 интерес был больше.
Думаю, падение интереса к футболу связано с отсутствием еврокубков. К нам больше не приезжают хорошие соперники. Может, это одна из причин.
А если говорить в целом про уровень футбола: в каких-то моментах он снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало», – сказал вратарь «Динамо» Лунев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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