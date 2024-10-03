ФИФА создаст новое трансферное окно, чтобы стимулировать переходы игроков под клубный ЧМ. Оно будет открыто с 1 по 10 июня (Marca)

В футболе появится новое трансферное окно.

ФИФА создаст дополнительное трансферное окно, которое будет открыто с 1 по 10 июня, пишет Marca. Все желающие федерации смогут внедрить его в свои внутренние соревнования.

ФИФА приняла такое решение, чтобы стимулировать осуществление трансферов клубами – участниками чемпионата мира . Также будет разрешено продлевать контракты с игроками на несколько дней – в том случае, если они будут истекать до завершения этого турнира.

Следующий клубный чемпионат мира пройдет в США летом 2025 года. В нем примут участие 32 команды.