Финал клубного ЧМ пройдет на «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Майами, Атланта, Лос-Анджелес, Вашингтон тоже примут матчи турнира

ФИФА объявила стадион финала клубного чемпионата мира и другие арены турнира.

Чемпионат мира среди клубов пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нем примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут на 12 стадионах. Финал состоится на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Там же пройдет финал чемпионата мира 2026 года.

Также игры турнира примут еще 11 арен в 10 городах – это Атланта, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нэшвилл, Орландо (2 стадиона), Филадельфия, Сиэтл и Вашингтон.