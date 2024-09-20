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  • ФИФА испытывает трудности с продажей прав на клубный ЧМ 2025-го. Инфантино созвал экстренное совещание с топ-менеджерами вещательной отрасли
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ФИФА испытывает трудности с продажей прав на клубный ЧМ 2025-го. Инфантино созвал экстренное совещание с топ-менеджерами вещательной отрасли

Джанни Инфантино созвал совещание из-за проблем с продажей прав на клубный ЧМ.

Как пишет As со ссылкой на The Athletic, ФИФА испытывает трудности с заключением соглашения о правах на трансляцию обновленного клубного чемпионата мира, который запланирован на июнь-июль 2025 года, что побудило президента организации созвать экстренное совещание с несколькими топ-менеджерами вещательной отрасли в пятницу.

По информации источника, участвующие клубы не были проинформированы о сумме компенсации за участие или распределении призового фонда, хотя изначально предполагалось, что ведущие клубы могут заработать около 50 миллионов долларов за участие в новом соревновании.

Изначально ФИФА вела переговоры с Apple, которая обладает эксклюзивными правами на трансляцию матчей МЛС, однако соглашение достигнуто не было, что побудило управляющий орган искать другие варианты сделки. ФИФА также обеспокоена нехваткой спонсоров, желающих участвовать в новом турнире, который пройдет в США и будет включать 32 клуба.

Конкуренция со стороны таких спортивных событий, как чемпионат Европы среди женщин и Уимблдон, привела к тому, что телевизионные слоты уже расписаны, о чем заявил генеральный директор CBS Sports Дэвид Берсон. Он отметил, что, учитывая наличие прав на трансляцию турниров УЕФА, данный турнир ФИФА не является приоритетом.

«Мы рассматриваем все предложения. Я не уклоняюсь от ответа, мы будем оценивать каждое в отдельности, исходя из его ценности. На данный момент у нас уже есть контент с участием ведущих европейских команд почти круглый год. Поэтому мы должны оценить, какую дополнительную ценность это будет иметь в этот период», – сказал Берсон.

Ожидается, что на встрече также будет присутствовать президент «ПСЖ» и ECA (Ассоциации европейских клубов) Нассер Аль-Хелайфи, поскольку ФИФА стремится больше вовлечь клубы, создать большую определенность по поводу турнира, привлечь спонсоров и развеять сомнения.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoПСЖ
телевидение
logoФИФА
logoчемпионат мира среди клубов
logoДжанни Инфантино
logoНассер Аль-Хелайфи
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