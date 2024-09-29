Инфантино о новом клубном ЧМ: «Единственный реальный пример инклюзивности в мировом клубном футболе. В 2025-м начнется новая эра»

Джанни Инфантино высказался о клубном чемпионате мира 2025 года.

«Футбол – самый популярный вид спорта на планете, и в 2025 году начнется новая эра клубного футбола, когда ФИФА проведет самое масштабное, самое инклюзивное и глобальное клубное соревнование здесь, в Соединенных Штатах.

На клубном чемпионате мира ФИФА 2025 года будет 12 фантастических стадионов, на которых великими игроками из 32 лучших клубов мира будет написана новая глава в мировой истории футбола.

Этот новый турнир ФИФА – единственный реальный пример настоящей солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе, позволяющий лучшим клубам из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки и Океании играть с сильнейшими клубами Европы и Южной Америки. Это будет невероятный чемпионат мира, который окажет огромное влияние на рост клубного футбола и талантов во всем мире.

Речь идет о возможностях и надеждах для тех, кто нуждается в них больше всего, а также о престиже и настоящем футболе для тех, кто заставляет наш вид спорта сиять. Я благодарю всех. Мы никогда никого не дискриминируем, мы включаем всех. Это истинный дух совершенно нового клубного чемпионата мира ФИФА», – сказал президент ФИФА на на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке.

В рамках мероприятия он также объявил о новом четырехлетнем партнерстве ФИФА с Global Citizen с целью объединения футбольных болельщиков по всему миру для помощи в искоренении нищеты и предоставления доступа к образованию миллионам детей.