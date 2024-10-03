Эндрик о 1-м выходе в старте «Реала»: «Невероятное чувство, я в лучшем клубе мира. Этому я рад, но не рад поражению от «Лилля»
Эндрик оценил свою первую игру в стартовом составе «Реала».
18-летний бразильский форвард провел на поле 57 минут в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).
«Это невероятное чувство, я в лучшем клубе мира. Играть с первых минут трудно, но очень важно выходить в стартовом составе. Этому я рад, но не рад нашему поражению.
Мы сосредоточены на следующей тренировке, следующем матче – против «Вильярреала». Сезон длинный, надеюсь, мы победим в следующей игре.
Матч против «Лилля» был очень сложным, как и все остальные. Соперник играл хорошо, как и мы, но нам пришлось тяжело. Да, мы проиграли, но уже думаем о другом матче», – сказал Эндрик.
День сенсаций: «Реал» проиграл «Лиллю», «Атлетико» влетел 0:4, суперзапасной наказал Нойера, «Юве» выжил после нелепости. Главное в ЛЧ
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости