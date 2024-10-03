Эндрик о 1-м выходе в старте «Реала»: «Невероятное чувство, я в лучшем клубе мира. Этому я рад, но не рад поражению от «Лилля»

Эндрик оценил свою первую игру в стартовом составе «Реала».

18-летний бразильский форвард провел на поле 57 минут в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля » (0:1).

«Это невероятное чувство, я в лучшем клубе мира. Играть с первых минут трудно, но очень важно выходить в стартовом составе. Этому я рад, но не рад нашему поражению.

Мы сосредоточены на следующей тренировке, следующем матче – против «Вильярреала». Сезон длинный, надеюсь, мы победим в следующей игре.

Матч против «Лилля» был очень сложным, как и все остальные. Соперник играл хорошо, как и мы, но нам пришлось тяжело. Да, мы проиграли, но уже думаем о другом матче», – сказал Эндрик .

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