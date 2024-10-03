У Милитао проблемы с бедром после матча с «Лиллем». Защитник «Реала» пройдет обследования

Эдер Милитао получил повреждение в матче с «Лиллем».

«Реал » уступил французской команде во втором туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Бразильский защитник мадридцев был заменен на 57-й минуте.

Как сообщает The Athletic, Милитао ощутил дискомфорт в левом бедре во время этой игры. Он пройдет обследование.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .