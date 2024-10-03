У Милитао проблемы с бедром после матча с «Лиллем». Защитник «Реала» пройдет обследования
Эдер Милитао получил повреждение в матче с «Лиллем».
«Реал» уступил французской команде во втором туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Бразильский защитник мадридцев был заменен на 57-й минуте.
Как сообщает The Athletic, Милитао ощутил дискомфорт в левом бедре во время этой игры. Он пройдет обследование.
Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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