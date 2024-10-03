Анчелотти про 0:1 с «Лиллем»: «Все сложно, «Реалу» нужно прибавлять. Проиграть можно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие, и это тревожит. Надо быстро все исправить»
«Очевидно, нам нужно прибавлять. Все сложно.
Тяжело оценивать игру, она прошла достаточно неудачно. У нас возникали сложности со всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, у нас было мало идей. Сегодня, очевидно, у нас мало что получилось. Нам не стоит отказываться от всех наработок, нужно сохранять спокойствие.
«Лилль» меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной в сравнении с нами.
Критика сегодняшней игры справедлива и заслуженна, мы должны ее принять. Мы предстали не в лучшем виде. Прошлое поражение у нас было в дерби [в январе 2024-го], и после этого дела шли только в гору. Возможно, это поражение тоже может стать точкой, от которой мы оттолкнемся.
Мне грустно, ощущения не лучшие. Проиграть можно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это тревожит. У нас есть все для того, чтобы вынести урок и стать сильнее. Надо быстро все исправить.
Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад», – сказал главный тренер «Реала».
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