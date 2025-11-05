«Реал» проиграл после 6 побед подряд с общим счетом 16:2 – «Ливерпулю»
«Ливерпуль» прервал победную серию «Реала».
«Реал» не смог продлить победную серию во всех турнирах.
Сегодня команда Хаби Алонсо уступила «Ливерпулю» в гостях в Лиге чемпионов – 0:1.
В предыдущих шести матчах мадридцы одержали шесть побед с общим счетом 16:2.
На выходных «Реал» встретится с «Райо Вальекано» в Ла Лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости