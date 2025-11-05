«Реал» проиграл после 6 побед подряд с общим счетом 16:2 – «Ливерпулю»

«Ливерпуль» прервал победную серию «Реала».

«Реал » не смог продлить победную серию во всех турнирах.

Сегодня команда Хаби Алонсо уступила «Ливерпулю» в гостях в Лиге чемпионов – 0:1.

В предыдущих шести матчах мадридцы одержали шесть побед с общим счетом 16:2.

На выходных «Реал» встретится с «Райо Вальекано» в Ла Лиге .