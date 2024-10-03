Родриго не играл с «Лиллем» из-за проблем со спиной. Вингер травмировался в матче с «Атлетико»

Родриго не принимал участия в матче с «Лиллем» (0:1) из-за проблем со спиной.

Вингер «Реала » провел на скамейке игру 2-го тура Лиги чемпионов после того, как получил повреждение в воскресном матче Ла Лиги с «Атлетико» (1:1), в котором бразилец был заменен на 90-й минуте, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Relevo.