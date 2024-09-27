Деограсия про 1:2 с «Пари НН»: «Оренбург» атаковал больше сердцем, а не головой. Нам забивают детские мячи»

Давид Деограсия отметил слабую игру «Оренбурга» в атаке в матче против «Пари НН».

Встреча Мир РПЛ завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1.

– Мы создавали много моментов и контролировали игру. Но нам забили два мяча, а мы ответили одним. Мы давили, но не забили, очень жаль. Мы атаковали больше сердцем, а не головой, в нападении не было ясности.

– О чем говорили в раздевалке?

– О ситуации, которая происходит. Нам забивают детские мячи, разбираемся в этом плане и жаль, что так получилось, — сказал главный тренер «Оренбурга».