Деограсия про 1:2 с «Пари НН»: «Оренбург» атаковал больше сердцем, а не головой. Нам забивают детские мячи»
Давид Деограсия отметил слабую игру «Оренбурга» в атаке в матче против «Пари НН».
Встреча Мир РПЛ завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1.
– Мы создавали много моментов и контролировали игру. Но нам забили два мяча, а мы ответили одним. Мы давили, но не забили, очень жаль. Мы атаковали больше сердцем, а не головой, в нападении не было ясности.
– О чем говорили в раздевалке?
– О ситуации, которая происходит. Нам забивают детские мячи, разбираемся в этом плане и жаль, что так получилось, — сказал главный тренер «Оренбурга».
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