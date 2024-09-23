Деограсия про 0:0 с «Химками»: «Оренбургу» нужно было выигрывать – мы час играли с численным преимуществом, но принимали неправильные решения» 

Давид Деограсия оценил ничью «Оренбурга» с «Химками» (0:0) в Мир РПЛ.

«Эту игру нужно было выигрывать, соперник остался в меньшинстве. Мы час играли с численным преимуществом. К сожалению, мы принимали индивидуально неправильные решения.

Также хотел бы сказать, что «Химки » хорошо позиционно располагались на поле. Тяжело было вскрыть эту оборону», — сказал главный тренер «Оренбурга ».