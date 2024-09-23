Деограсия про 0:0 с «Химками»: «Оренбургу» нужно было выигрывать – мы час играли с численным преимуществом, но принимали неправильные решения»
Давид Деограсия оценил ничью «Оренбурга» с «Химками» (0:0) в Мир РПЛ.
«Эту игру нужно было выигрывать, соперник остался в меньшинстве. Мы час играли с численным преимуществом. К сожалению, мы принимали индивидуально неправильные решения.
Также хотел бы сказать, что «Химки» хорошо позиционно располагались на поле. Тяжело было вскрыть эту оборону», — сказал главный тренер «Оренбурга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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