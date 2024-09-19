Деограсия после 1:3 от «Ростова»: «Если «Оренбург» продолжит пропускать со стандартов, будет тяжело. Но мы решим все задачи»
Давид Деограсия оценил поражение «Оренбурга» от «Ростова» (1:3) в Фонбет Кубке России.
— Игра разделилась на две части. Мы показали достойную игру. В первом тайме могли забить больше.
Во втором тайме «Ростов» взял инициативу и стал чаще создавать моменты. К сожалению, нам забили вновь со стандартов. Если мы это [пропускать со стандартов] продолжим делать, то ситуация будет тяжелой.
— Это третья игра против «Ростова». Все матчи вы проиграли. Это для вас неудобный соперник?
— У «Ростова» хороший состав и тренер. Мы вели в счете. «Ростов» очень интенсивно играет. Жаль, что мы не смогли довести дело до победы, когда вели в счете.
— Вас не угнетает серия без побед?
— Я готов на все 1000%. Игроки готовы на 1000%. С такой работой дальше результаты придут. Мы решим все задачи, — сказал главный тренер «Оренбурга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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