Деограсия после 1:3 от «Ростова»: «Если «Оренбург» продолжит пропускать со стандартов, будет тяжело. Но мы решим все задачи» 

Давид Деограсия оценил поражение «Оренбурга» от «Ростова» (1:3) в Фонбет Кубке России.

— Игра разделилась на две части. Мы показали достойную игру. В первом тайме могли забить больше.

Во втором тайме «Ростов » взял инициативу и стал чаще создавать моменты. К сожалению, нам забили вновь со стандартов. Если мы это [пропускать со стандартов] продолжим делать, то ситуация будет тяжелой.

— Это третья игра против «Ростова». Все матчи вы проиграли. Это для вас неудобный соперник?

— У «Ростова» хороший состав и тренер. Мы вели в счете. «Ростов» очень интенсивно играет. Жаль, что мы не смогли довести дело до победы, когда вели в счете.

— Вас не угнетает серия без побед?

— Я готов на все 1000%. Игроки готовы на 1000%. С такой работой дальше результаты придут. Мы решим все задачи, — сказал главный тренер «Оренбурга ».