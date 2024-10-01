Деограсия о матче с «Зенитом»: «Поедем в Санкт‑Петербург играть на победу – «Оренбург» уже показывал, что хорошо играет с топ‑командами»
Сегодня «Оренбург» на выезде уступил «Локомотиву» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2). 5 октября команда Деограсии в гостях сыграет с «Зенитом» в 11-м туре Мир РПЛ.
– Еще одно поражение, но вместе с тем концовка матча дала по крайней мере помечтать о победе.
– Не помечтать, у нас такое происходит почти в каждом матче – мы создаем много хороших моментов. Концовка была очень хорошая, можно было еще забивать. К сожалению, мы совершаем очень глупые ошибки, после чего нам забивают. Наши парни заслуживают большего. Что касается Сахархизана, это его работа – забивать голы. Надеюсь, он продолжит это делать.
– 14 матчей без побед, дальше выездной матч с «Зенитом» в чемпионате России.
– Продолжаем выполнять нашу работу, делать все как можно лучше. Да, «Зенит» – суперкоманда, один из самых сильных соперников. Но мы уже показывали, что очень хорошо играем с топ‑командами, поэтому поедем в Санкт‑Петербург играть на победу, — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».
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