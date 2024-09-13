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  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье
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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье

«Аль-Наср» примет «Аль-Ахли» в рамках 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В субботу «Аль-Хилаль» Малкома в гостях сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда проведет встречу с «Аль-Фатехом».

«Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье.

Чемпионат Саудовской Аравии

3-й тур

Примечание: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
результаты
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Вахда
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Фатех
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Кадисия
logoАль-Раэд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Таавун
logoАль-Оруба
logoАль-Халидж
logoАль-Фейха
logoДамак
logoАль-Рияд
logoАль-Охдуд
Аль-Холуд
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