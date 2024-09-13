Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье
«Аль-Наср» примет «Аль-Ахли» в рамках 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома в гостях сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда проведет встречу с «Аль-Фатехом».
«Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье.
Чемпионат Саудовской Аравии
3-й тур
Примечание: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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