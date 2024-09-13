Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье