У Нкунку 7-й гол в сезоне во всех турнирах. Он лучший бомбардир «Челси» на данный момент

Кристофер Нкунку забил 7-й гол в сезоне.

Полузащитник «Челси» отличился в матче Лиги конференций против «Гента » (3:1, второй тайм).

Для француза это третий гол в турнире. До этого он забивал «Серветту» в обоих матчах плей-офф.

Также на счету Нкунку хет-трик в ворота «Барроу» (5:0) в Кубке английской лиги и гол в матче АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

Нкунку – лучший бомбардир «Челси » на данный момент.

Статистику игрока можно увидеть здесь .