У Нкунку 7-й гол в сезоне во всех турнирах. Он лучший бомбардир «Челси» на данный момент
Кристофер Нкунку забил 7-й гол в сезоне.
Полузащитник «Челси» отличился в матче Лиги конференций против «Гента» (3:1, второй тайм).
Для француза это третий гол в турнире. До этого он забивал «Серветту» в обоих матчах плей-офф.
Также на счету Нкунку хет-трик в ворота «Барроу» (5:0) в Кубке английской лиги и гол в матче АПЛ с «Борнмутом» (1:0).
Нкунку – лучший бомбардир «Челси» на данный момент.
Статистику игрока можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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