Палмер не включен в заявку «Челси» для участия в Лиге конференций. Фофана и Лавиа также в нее не попали
Коул Палмер не сыграет за «Челси» в матчах Лиги конференций.
Лондонский клуб не включил 22-летнего полузащитника в заявку команды для участия в групповом этапе турнира.
В заявочный лист также не попали Ромео Лавия, Уэсли Фофана и Бен Чилуэлл.
При этом «Челси» еще сможет внести футболистов в заявку, если выйдет в плей-офф еврокубка.
В Лиге конференций «Челси» сыграет против «Гента», «Панатинаикоса», «Ноа», «Хайденхайма», «Астаны» и «Шэмрок Роверс».
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