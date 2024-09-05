Палмер не включен в заявку «Челси» для участия в Лиге конференций. Фофана и Лавиа также в нее не попали

Теги Челси премьер-лига Англия Бен Чилуэлл Уэсли Фофана Лига конференций УЕФА Коул Палмер Ромео Лавия Футбол

Коул Палмер не сыграет за «Челси» в матчах Лиги конференций.

Лондонский клуб не включил 22-летнего полузащитника в заявку команды для участия в групповом этапе турнира.

В заявочный лист также не попали Ромео Лавия, Уэсли Фофана и Бен Чилуэлл.

При этом «Челси» еще сможет внести футболистов в заявку, если выйдет в плей-офф еврокубка.

В Лиге конференций «Челси» сыграет против «Гента», «Панатинаикоса», «Ноа», «Хайденхайма», «Астаны» и «Шэмрок Роверс».

11 комментариев
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Боули решил внести в турнир интригу, потому что «Челси» без Палмера это команда уровня чемпионата Румынии.
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А ведь это единственный трофей за который может побороться Челси
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не слетает в Астану и не попробует бешбармак(( Жёстко с ним Боули поступает.
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зря, парень мог бы там стату нашакалить как Роналду в отборах к ЧЕ и ЧМ
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Ответ ZjzoRe
зря, парень мог бы там стату нашакалить как Роналду в отборах к ЧЕ и ЧМ
как роналду) лол

рон в 22 года - 11 мячей в ЛЧ

палмер в 22 года - а что такое ЛЧ?
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Понятно, перегружать парня не хотят. Надеюсь вторым составом выйдем в плов и там все же дозаявят.
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Ответ Evgeniy Kropachev
как роналду) лол рон в 22 года - 11 мячей в ЛЧ палмер в 22 года - а что такое ЛЧ?
Палмер выигрывал ЛЧ, напоминаю.
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Ответ Барыга блинами
А ведь это единственный трофей за который может побороться Челси
Челси последние годы регулярно играет в финалах кубков. Да, обсирались, но прекрасно претендовали и на другие трофеи, так что коммент от 🤡
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