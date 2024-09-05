Палмер не включен в заявку «Челси» для участия в Лиге конференций. Фофана и Лавиа также в нее не попали

Коул Палмер не сыграет за «Челси» в матчах Лиги конференций.

Лондонский клуб не включил 22-летнего полузащитника в заявку команды для участия в групповом этапе турнира.

В заявочный лист также не попали , и .

При этом « » еще сможет внести футболистов в заявку, если выйдет в плей-офф еврокубка.

В Лиге конференций «Челси» сыграет против «Гента», «Панатинаикоса», «Ноа», «Хайденхайма», «Астаны» и «Шэмрок Роверс».