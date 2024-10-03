Мудрик ассистировал Вейге в матче с «Гентом» в ЛК. Это 2-е результативное действие вингера «Челси» в сезоне

Михаил Мудрик отдал результативную передачу в матче с «Гентом».

«Челси» играет с бельгийцами (1:0, первый тайм) в Лиге конференций. Спортс’‘ проводит прямую онлайн-трансляцию игры.

На 12-й минуте встречи украинец прострелил в штрафную с левого фланга на Ренату Вейгу , который открыл счет, забив мяч головой. Этот гол стал для 21-летнего португальца первым в составе «синих».

Таким образом, это второе результативное действие Мудрика с мая . До этого вингер «Челси » ассистировал Педру Нету в матче против «Барроу» (5:0) из 4-й лиги в Кубке английской лиги.

Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .