Мудрик ассистировал Вейге в матче с «Гентом» в ЛК. Это 2-е результативное действие вингера «Челси» в сезоне
Михаил Мудрик отдал результативную передачу в матче с «Гентом».
«Челси» играет с бельгийцами (1:0, первый тайм) в Лиге конференций. Спортс’‘ проводит прямую онлайн-трансляцию игры.
На 12-й минуте встречи украинец прострелил в штрафную с левого фланга на Ренату Вейгу, который открыл счет, забив мяч головой. Этот гол стал для 21-летнего португальца первым в составе «синих».
Таким образом, это второе результативное действие Мудрика с мая. До этого вингер «Челси» ассистировал Педру Нету в матче против «Барроу» (5:0) из 4-й лиги в Кубке английской лиги.
Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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