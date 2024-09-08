Галлас о «Челси»: «Странно видеть их в Лиге конференций, сосредоточатся на попадании в ЛЧ скорее всего. Финишируют пятыми, хотя будет нелегко»
Вильям Галлас поделился ожиданиями от сезона «Челси».
– Странно ли видеть «Челси» в третьем по значимости европейском турнире?
– Как бывшему игроку, мне странно видеть их там. Но, возможно, есть и позитив в том, что они могут стать первой командой, которая выиграла все три еврокубка, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.
У «Челси» большие шансы в Лиге конференций, но думаю, они будут сосредоточены на попадании в Лигу чемпионов. По-моему, у них есть все, что нужно, чтобы финишировать в четверке, но второй тайм против «Кристал Пэлас» (1:1) был немного тревожным.
Это будет нелегко, но полагаю, что они финишируют пятыми, – сказал экс-защитник «синих» в интервью Gambling Zone.