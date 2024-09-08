Галлас о «Челси»: «Странно видеть их в Лиге конференций, сосредоточатся на попадании в ЛЧ скорее всего. Финишируют пятыми, хотя будет нелегко»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Лига конференций УЕФА Футбол

Вильям Галлас поделился ожиданиями от сезона «Челси».

– Странно ли видеть «Челси» в третьем по значимости европейском турнире?

– Как бывшему игроку, мне странно видеть их там. Но, возможно, есть и позитив в том, что они могут стать первой командой, которая выиграла все три еврокубка, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

У «Челси» большие шансы в Лиге конференций, но думаю, они будут сосредоточены на попадании в Лигу чемпионов. По-моему, у них есть все, что нужно, чтобы финишировать в четверке, но второй тайм против «Кристал Пэлас» (1:1) был немного тревожным.

Это будет нелегко, но полагаю, что они финишируют пятыми, – сказал экс-защитник «синих» в интервью Gambling Zone.

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3 комментария
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Конечно странно их там видеть, должны были вообще без ЕК остаться, но топарь Поч сотворил сенсацию и затащил Чуквамек и Угочукв в Еврокубки:))
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Челси и в прошлом сезоне играли очень хорошо, но их подводила реализация и периодически у них всё начинало валиться после гупой ошибки. Ошибки случаются и у топ команд, но топы не разваливаются после пропущенного мяча, а Челси может вести условно 2-0 контролировать игру, потом пропустить и развалиться и в концовке уже думать как сохранить 2-2, а не выиграть 3-2. В этом сезоне играют ещё лучше, но проблемы те же. Первый тайм против КП наверно сильнейший тайм вообще в АПЛ круче игры Ливерпуля и круче тех же Челси второго тайма против Волков, но моменты не реализовали, а потом все развалилось
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Смотрю..возможен камбэк Абрамовича
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