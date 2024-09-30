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  • Мешков назначен на матч «Динамо» и «Спартака» в Кубке, Левников будет отвечать за ВАР. Егоров будет судить игру «Зенит» – «Акрон»
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Мешков назначен на матч «Динамо» и «Спартака» в Кубке, Левников будет отвечать за ВАР. Егоров будет судить игру «Зенит» – «Акрон»

РФС назначил судей на ближайшие матчи Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Игры пятого тура группового раунда пройдут 1 и 2 октября.

1 октября (вторник)

«Рубин» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Роман Галимов, АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Владислав Безбородов; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

2 октября (четверг)

«Химки» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Михаил Иванов, Михаил Шпильфогель резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Роман Сафьян, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Хамид Талаев, Алексей Ермилов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Алексей Резников.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
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logoВиталий Мешков
Егор Егоров
Павел Шадыханов
logoКирилл Левников
Евгений Буланов
logoПари НН
Сергей Цыганок
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