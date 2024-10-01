Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Рубин» примет «Факел», «Локомотив» против «Оренбурга», ЦСКА в гостях у «Пари НН»
Сегодня стартует 4-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Во вторник «Локомотив» примет «Оренбург», ЦСКА сыграет с «Пари НН» в гостях.
В среду «Динамо» Москва будет противостоять «Спартаку», «Зенит» примет «Акрон».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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