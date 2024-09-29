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  • Игнатьев о Мусаеве: «Многие говорят, что футболисты якобы и без него бы играли хорошо. Так не бывает, сказки только в книжках для детей. Идеи у Мурада всегда просматривались»
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Игнатьев о Мусаеве: «Многие говорят, что футболисты якобы и без него бы играли хорошо. Так не бывает, сказки только в книжках для детей. Идеи у Мурада всегда просматривались»

Борис Игнатьев похвалил Мурада Мусаева.

«Я вообще в него верю и верил с первого дня! Знаю его долгие годы, понимаю его концепт и подходы. Эти подходы должны были проявляться, вот они и проявляются.

Многое зависит от наличия кадров, которые бы реализовывали его идеи. А сами идеи у него всегда просматривались. Он уехал в Азербайджан, там все тоже было на месте – команда прогрессировала под его руководством.

Сейчас многие говорят, что у него в распоряжении находятся футболисты, которые якобы и без него бы играли хорошо. Так не бывает. Сказки бывают только в книжках для детей.

Семак же тоже имеет под своим началом больших мастеров, но всегда кто‑то приходит лучше или хуже, ими тоже надо управлять. У них одинаковые ситуации. Кому‑то нравится игровой почерк, а кому‑то нет… Но в футболе нет единых вкусовых пристрастий.

В конечном счете главное – результат. Это критерий истины. И, как бы то ни было, «Краснодар» сейчас на лидирующей позиции», – отметил бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
Борис Игнатьев
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoМурад Мусаев
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