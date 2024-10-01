«Тен Хаг – топ в плане тактики. Но ему не хватает огня, страсти. Игроки должны чувствовать, что тренер готов сражаться бок о бок с ними». Маккарти об Эрике
– Что мешает «Юнайтед» быть более конкурентоспособным и бороться за самые крупные трофеи?
– В современном футболе, я считаю, игроки хотят видеть в своем тренере немного больше страсти. Они должны чувствовать, что тренер рядом и готов сражаться бок о бок с ними.
Я считаю, что в плане тактики Эрик – топ. Ему не хватает этого огня, этой страсти. В этом наши с ним различия. Я хочу быть на его уровне в плане тактического мастерства. Я думаю, что моя самая сильная сторона – это эмпатия, которую мы с игроками испытываем по отношению друг к другу и которая позволяет им играть на уровне, сочетающем страсть, решимость и желание. Именно так выигрываются матчи, особенно самые сложные.
В этом мое отличие [от тен Хага]: в том огне, который я чувствую внутри себя, в том голоде, который я испытываю. Эрик более консервативен. Он предоставляет игрокам всю необходимую информацию, а затем ожидает, что они будут применять ее на поле, – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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