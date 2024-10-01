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  • Маккойст про «МЮ»: «Одна из самых разочаровывающих команд, уже после 5 туров шансы выиграть АПЛ потеряны. Больше всего беспокоит пропасть в классе, которая была очевидна в игре с «Ливерпулем»
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Маккойст про «МЮ»: «Одна из самых разочаровывающих команд, уже после 5 туров шансы выиграть АПЛ потеряны. Больше всего беспокоит пропасть в классе, которая была очевидна в игре с «Ливерпулем»

Алли Маккойст убежден, что «Манчестер Юнайтед» уже не выиграет АПЛ в этом сезоне.

«В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» стал одной из самых разочаровывающих команд в Премьер-лиге. Он был разгромлен «Ливерпулем», обыгран «Брайтоном», и уже после пяти матчей мы окончательно убедились, что у него нет никаких шансов выиграть лигу.

Лучший шанс «МЮ» что-нибудь выиграть в этом сезоне – это кубки, вот в какой ситуации он сейчас находится. Пора начинать улучшать игру. И нужно начинать набирать очки в матчах с теми, кто в таблице идет выше.

Нет никаких сомнений в том, что и игра, и результаты должны стать лучше. «МЮ» – это тот клуб, который должен набирать три очка в матчах с командами, не входящими в «Большую шестерку», на постоянной основе.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» постоянно обыгрывают «МЮ», да и «Арсенал», вероятно, победит в этом сезоне. Больше всего меня беспокоит пропасть в классе, которая была столь очевидна в игре с «Ливерпулем», – сказал бывший форвард сборной Шотландии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Алли Маккойст
logoЭрик тен Хаг
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