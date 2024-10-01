Большинство игроков «МЮ» поддерживает тен Хага, но в команде растет ощущение, что время тренера на исходе (Daily Mail)

Эрик тен Хаг продолжает пользоваться поддержкой игроков.

Daily Mail сообщает, что большинство футболистов «Манчестер Юнайтед » по-прежнему верит в нынешнего главного тренера. Многие из них были подписаны после назначения нидерландца, а с некоторыми он уже пересекался в других командах.

При этом в раздевалке растет ощущение, что времени у тен Хага осталось не так много и он может быть уволен.

«МЮ» идет на 13-м месте в АПЛ , набрав 7 очков за 6 туров.