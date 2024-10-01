  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Большинство игроков «МЮ» поддерживает тен Хага, но в команде растет ощущение, что время тренера на исходе (Daily Mail)
18

Большинство игроков «МЮ» поддерживает тен Хага, но в команде растет ощущение, что время тренера на исходе (Daily Mail)

Эрик тен Хаг продолжает пользоваться поддержкой игроков.

Daily Mail сообщает, что большинство футболистов «Манчестер Юнайтед» по-прежнему верит в нынешнего главного тренера. Многие из них были подписаны после назначения нидерландца, а с некоторыми он уже пересекался в других командах.

При этом в раздевалке растет ощущение, что времени у тен Хага осталось не так много и он может быть уволен.

«МЮ» идет на 13-м месте в АПЛ, набрав 7 очков за 6 туров.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» позволил соперникам создать 23 голевых момента за 6 туров – лишь у одного клуба больше. По xG у своих ворот команда тен Хага в четверке худших в АПЛ
33сегодня, 17:48
«Тен Хаг проработает минимум до Рождества, если не будет поразительного спада. Будет безумием продлить контракт и сразу его выгнать». Маккойст о тренере «МЮ»
25сегодня, 17:15
Тен Хаг не ругал игроков «МЮ» за разгром от «Тоттенхэма». Тренер похвалил за самоотдачу после удаления Бруну и призвал усердно работать (Daily Mail)
46сегодня, 16:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Левандовского 10 (8+2) очков в 10 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил «Янг Бойз»
614 минут назад
Лига чемпионов. «Арсенал» принимает «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» играет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»
27121 минуту назадLive
Аллегри может возглавить «МЮ» – его продвигает Фергюсон. У тен Хага два матча на исправление ситуации (GdS)
2725 минут назад
Тест про ретро-эмблемы ЛЧ: вспомните, у какого клуба какой логотип?
130 минут назадСпецпроект
«Ливерпуль» может сделать предложение по Брэнтуэйту в январе. «МЮ» сохраняет интерес к защитнику «Эвертона» (Daily Mail)
632 минуты назад
У Медины травма задней поверхности бедра. Хавбек «Спартака» не сыграет с «Динамо»
441 минуту назад
«Тен Хаг – топ в плане тактики. Но ему не хватает огня, страсти. Игроки должны чувствовать, что тренер готов сражаться бок о бок с ними». Маккарти об Эрике
952 минуты назад
Галактионов о 2:1 с «Оренбургом»: «Небольшой ляп «Локомотив» допустил и дал сопернику немного вернуться в игру. Это повод поговорить с командой»
3сегодня, 18:15
Артета о Роналдиньо: «Единственный игрок, изменивший два клуба – «ПСЖ» и «Барселону». Я никогда не видел такого таланта. На тренировках думал: как это вообще возможно?»
45сегодня, 18:07
«МЮ» позволил соперникам создать 23 голевых момента за 6 туров – лишь у одного клуба больше. По xG у своих ворот команда тен Хага в четверке худших в АПЛ
33сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд – «Селтик». 2:1 – Адейеми и Джан забили. Онлайн-трансляция
719 минут назадLive
«Байер» – «Милан». Джака, Бонифасе, Леау и Абрахам в старте. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
«Арсенал» – «ПСЖ». Хавертц, Троссард, Доннарумма, Дуэ и Барколя играют. Онлайн-трансляция
189 минут назадLive
«ПСЖ» может оштрафовать Дембеле, лишив части «бонуса за этику». Вингер не играет с «Арсеналом» по решению Энрике
10 минут назад
Деограсия о матче с «Зенитом»: «Оренбург» уже показывал, что хорошо играет с топ‑командами, поэтому поедем в Санкт‑Петербург за победой»
212 минут назад
«Слован» Братислава – «Манчестер Сити». 0:2 – Гюндоган и Фоден забили. Онлайн-трансляция
415 минут назадLive
«Интер» – «Црвена Звезда». 1:0 – Чалханоглу забил. Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
«Барселона» – «Янг Бойз». 1:0 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция
3120 минут назадLive
Тчуамени о календаре: «Слишком много матчей, это приводит к травмам. Без ключевых игроков футбол перестанет быть интересным»
121 минуту назад
«Пари НН» – ЦСКА. 0:2 – Бистрович и Глебов забили. Онлайн-трансляция
2826 минут назадLive