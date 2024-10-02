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  • «Тен Хаг не видел Роналду частью философии – и тогда начались проблемы. Криштиану считал, что прессинговать должна вся команда». Маккарти про «МЮ»
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«Тен Хаг не видел Роналду частью философии – и тогда начались проблемы. Криштиану считал, что прессинговать должна вся команда». Маккарти про «МЮ»

Бенни Маккарти прокомментировал отношения Эрика тен Хага и Криштиану Роналду.

Роналду и тен Хаг работали в «МЮ» в первой половине сезона-2022/23.

– Было ли расставание Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» неизбежным?

– Да, это было неизбежно. Он покинул клуб и выбрал «Аль-Наср». Он доказывает всем, что все еще может забивать голы.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» упустил прекрасную возможность использовать Криштиану правильным образом. Но я не был главным тренером и не мог принимать такие решения.

Криштиану – огромная личность. У него есть качества, зрелость, и он хочет тренера, который тоже его понимает. В какой-то момент действительно у них все стало не получаться.

У Эрика была своя философия, идеи, и он не видел Криштиану частью их. И вот тогда начались проблемы.

Криштиану не был счастлив, когда не играл, потому что он выкладывался на тренировках. Я не видел, чтобы кто-то тренировался так, как он. Элитный игрок во всех отношениях.

Тен Хаг хотел нападающего, который мог бы прессинговать в нападении.

Криштиану считал, что эта работа должна выполняться всей командой, – сказал в интервью Zerozero бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoБенни Маккарти
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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