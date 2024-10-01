Компани о сравнениях с Тухелем: «Ни секунды об этом не думаю. Новый сезон – вот что имеет значение. У нас есть возможность вместе добиться чего-то нового»

Венсан Компани высказался о сравнениях с Томасом Тухелем.

Главный тренер «Баварии» отреагировал на сравнения игры команды в этом и прошлом сезонах.

«Нам не нужно сравнивать то, что было при прошлых тренерах, и то, что есть сейчас. Я об этом ни секунды не думаю. Сейчас все мои мысли направлены на команду и на то, как, по моему мнению, я могу достучаться до ребят. И я ни секунды не думаю о прошлом.

Мы все совершали ошибки, все в этой комнате. Такова жизнь. Теперь у нас есть возможность всем вместе добиться чего-то нового. Это новый сезон – вот что имеет значение», – сказал Компани .