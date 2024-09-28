Компани про 1:1 с «Байером»: «Бавария» сыграла так, как мы надеялись. Обычно в таком матче много моментов не бывает, но мы их создавали»

Венсан Компани удовлетворен игрой «Баварии» против «Байера» (1:1).

«Как тренеру «Баварии», мне хочется побеждать всегда. Но мы сыграли так, как и надеялись. Был хороший контрпрессинг, мы выигрывали подбор, создавали много моментов. Обычно в таком матче много моментов не бывает, но мы их создавали.

Это была топовая игра, но впереди еще много туров. Надо продолжать движение вперед.

Я не врач, но надеюсь, что с Кейном ничего серьезного не произошло. Пока рано говорить. Надеюсь, он будет готов к матчу в среду», – заявил главный тренер «Баварии».