Компани про 1:1 с «Байером»: «Бавария» сыграла так, как мы надеялись. Обычно в таком матче много моментов не бывает, но мы их создавали»
Венсан Компани удовлетворен игрой «Баварии» против «Байера» (1:1).
«Как тренеру «Баварии», мне хочется побеждать всегда. Но мы сыграли так, как и надеялись. Был хороший контрпрессинг, мы выигрывали подбор, создавали много моментов. Обычно в таком матче много моментов не бывает, но мы их создавали.
Это была топовая игра, но впереди еще много туров. Надо продолжать движение вперед.
Я не врач, но надеюсь, что с Кейном ничего серьезного не произошло. Пока рано говорить. Надеюсь, он будет готов к матчу в среду», – заявил главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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