«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле». Маттеус о команде Компани

Лотар Маттеус оценил игру «Баварии» при Венсане Компани.

«Это самая сильная «Бавария », которую я видел. По-моему, она даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле , потому что она также играет вперед. Они играют не только через пасы назад и поперек, но и пытаются играть вперед.

Конечно, чаще это было в играх против более слабых соперников, таких как «Динамо» Загреб и «Хольштайн Киль», но вчера [в матче против «Байера »] мы увидели доминирование, сплоченность, компактность.

Обоих центральных защитников справедливо критиковали в последние 7-8 месяцев, Компани вернул их на правильный путь. На «Баварию» снова интересно смотреть», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба в эфире Sky Sport.