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  • «Это самая сильная «Бавария», которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле». Маттеус о команде Компани
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«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле». Маттеус о команде Компани

Лотар Маттеус оценил игру «Баварии» при Венсане Компани.

«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. По-моему, она даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле, потому что она также играет вперед. Они играют не только через пасы назад и поперек, но и пытаются играть вперед.

Конечно, чаще это было в играх против более слабых соперников, таких как «Динамо» Загреб и «Хольштайн Киль», но вчера [в матче против «Байера»] мы увидели доминирование, сплоченность, компактность.

Обоих центральных защитников справедливо критиковали в последние 7-8 месяцев, Компани вернул их на правильный путь. На «Баварию» снова интересно смотреть», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба в эфире Sky Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoБайер
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoЛотар Маттеус
logoПеп Гвардиола
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