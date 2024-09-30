«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле». Маттеус о команде Компани
Лотар Маттеус оценил игру «Баварии» при Венсане Компани.
«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. По-моему, она даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле, потому что она также играет вперед. Они играют не только через пасы назад и поперек, но и пытаются играть вперед.
Конечно, чаще это было в играх против более слабых соперников, таких как «Динамо» Загреб и «Хольштайн Киль», но вчера [в матче против «Байера»] мы увидели доминирование, сплоченность, компактность.
Обоих центральных защитников справедливо критиковали в последние 7-8 месяцев, Компани вернул их на правильный путь. На «Баварию» снова интересно смотреть», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба в эфире Sky Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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