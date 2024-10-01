«Зенит» сыграет с сербской «Войводиной» 12 октября на «Газпром Арене»
«Зенит» сыграет с сербским клубом во время паузы на матчи сборных.
В рамках Winline Суперсерии «Зенит» встретится с «Войводиной».
Игра с командой из города Нови-Сад пройдет на «Газпром Арене» 12 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Войводина» – двукратный чемпион Югославии, двукратный обладатель Кубка Сербии и финалист Кубка Интертого.
Ранее сине-бело-голубые дважды встречались с этой командой в товарищеских играх – 2 февраля 2002 года в Ларнаке (победа «Зенита» со счетом 3:1) и 7 февраля 2009 года в турецком Кадрие (3:0 в пользу сине-бело-голубых).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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