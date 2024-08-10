Иванович готов перейти в «Зенит» в случае продажи петербуржцами одного из форвардов. Нападающий «Войводины» хочет игровое время (Sport24)
Михайло Иванович перейдет в «Зенит» при одном условии.
Ранее стало известно, что петербургский клуб предложил 4 миллиона евро за 19-летнего нападающего «Войводины».
«Руководство «Зенита» связывалось с представителями Михайло Ивановича на тему перехода нападающего в российский клуб.
Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что «Зенит» продаст одного из своих нападающих.
Иванович не хочет быть четвертым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», – сообщил источник Sport24.
В прошлом сезоне чемпионата Сербии Иванович провел 32 матча и забил 9 голов.
Он же в Dota
Грустно ...