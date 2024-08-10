Иванович готов перейти в «Зенит» в случае продажи петербуржцами одного из форвардов. Нападающий «Войводины» хочет игровое время (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Войводина возможные трансферы Михайло Иванович Футбол

Михайло Иванович перейдет в «Зенит» при одном условии.

Ранее стало известно, что петербургский клуб предложил 4 миллиона евро за 19-летнего нападающего «Войводины».

«Руководство «Зенита» связывалось с представителями Михайло Ивановича на тему перехода нападающего в российский клуб.

Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что «Зенит» продаст одного из своих нападающих.

Иванович не хочет быть четвертым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», – сообщил источник Sport24.

В прошлом сезоне чемпионата Сербии Иванович провел 32 матча и забил 9 голов.

47 комментариев
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Где-то в Тушино еще больше загрустил один дельфин
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Если игрок боится конкуренции, то ему нечего делать в Зените.
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Ответ Леха Нету
Бронислав?
Анна
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Приезжай и в конкурентной борьбе доказывай и получай своё игровое время. А не ставить условия клубу заранее, не показав себя на тренировках и в игре.
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Ответ Ебздрогыч
Где-то в Тушино еще больше загрустил один дельфин
Может дельфин еще не знает об этом
Он же в Dota
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Несколько странное требование малоизвестного молодого футболиста. Да и кого продавать, Педро и Кассьерра вне обсуждения, Изидор начал прибавлять, остался только Артур, но и он полезен. Ваня Сергеев паспортист, отпадает. Конечно Иванович фактурный парень, 187 см. То что хочет Семак. Будем посмотреть.
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То, что по этому поводу сказала Илюхина никто не слышал и не читал?
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Ответ Макс рогов
Не надо нам такого. У нас дельфин из Спартака ещё не пристроен
Вы хотите сказать, что мы в ответе за тех, кого приручили?
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Бронислав?
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Игровое время? чего нет, того нет
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С такой фамилией ему прямой путь в Челси)
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Не надо нам такого. У нас дельфин из Спартака ещё не пристроен
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А чем он так хорош, кроме того что молодой и рослый? Делать из него хорошего нападающего на протяжении долгого времени, а что получится ещё вопрос?!
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Неужели у ЦСКА нет 4 ляма ?
Грустно ...
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Ответ wadwill13
Никогда не обращался к Газпрому и ровно относился к зениту. Но когда то пора начинать. УВВЖАЕМЫЙ Газпром, вы что-то знаете из политики секреты мирных переговоров? Иначе у меня возникают вопросы зачем зенит скупает игроков на два состава как не для возвращение в еврокубки)))) Ps: сарказм
Ну не смешной бред, совсем! Зенит хочет гарантированно выиграть всё в сезоне 2024-25 в год 100-летия клуба! Всё просто.
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Ответ Kuzcka
Конкуренция не самый главный критерий развития. Довольно переоценённый критерий. Самый главный игра в основе. Поэтому всё правильно делает. Если не дай бог, что то не так пойдёт - это скамейка, ну а дальше деградация как футболиста.
А чтобы быть в основе нужно выиграть конкуренцию
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Я бы Изидора в аренду отдал. В Оренбург :) Помощь братскому маленькому Газовику от большого Газовика!
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Ответ Z1980
Да какой там хороший сербский клуб: там даже Партизан сейчас как команда ФНЛ. А у этого персонажа 8 голов в лиге уровня ФНЛ и всерьез какие то требования к ограничению конкуренции с ним.
Не ну на счёт уровня Фнл это перебор. Да ну не. Как ты это определил? Я бы не сказал. Вполне добротный чемпионат, не намного слабее нашего. Слабее конечно, но всё таки не намного.
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Ответ AIBOLIT66
Игровое время? чего нет, того нет
Можно предложить игровое время в Доту. Соболев может поделиться опытом. Правда, для этого в Зенит переходить не обязательно. Соболев и в этом может кой-что подсказать :)
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Ответ Spaten
Надо его взять, Соболева и Кордобу- по старой доброй системе дубль вэ
Это они играют по системе дубль вэ, а нам плевать, у нас 4-2-4.
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Надо его взять, Соболева и Кордобу- по старой доброй системе дубль вэ
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Ответ wadwill13
Никогда не обращался к Газпрому и ровно относился к зениту. Но когда то пора начинать. УВВЖАЕМЫЙ Газпром, вы что-то знаете из политики секреты мирных переговоров? Иначе у меня возникают вопросы зачем зенит скупает игроков на два состава как не для возвращение в еврокубки)))) Ps: сарказм
А зачем во всех других клубах по два состава?
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Ответ wadwill13
Ну не смешной твой комментарий. Любой клуб играет весь сезон 12-15 игроками и не более. Остальные не выходят либо дают по капельку времени которое игрокам не в душу ни в глаз. Так что сарказм умный и кто минусует или не понимает- читайте книги а то вы обижайтесь когда вам говорчт что вы глупы.
Да-да 12-ю) Ещё скажи некоторые вообще без запасных играют, че уж там
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А у Зенита из напов по сути только Кассьерра и Сергеев, и то играет в основном только первый. Назвать Глушенкова напом можно с натяжкой.
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Ответ Z1980
Если игрок боится конкуренции, то ему нечего делать в Зените.
Фу ты ну ты, какая питерская цаца
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Ответ Z1980
Партизан получил 6 от мертвого ДК, о чем говорить вообще. Там только Црвена Звезда еще какой то уровень держит. В таблице коэффициентов на одном уровне с донным венгерским чемпионатом.
А что за ДК я прост не в курсе) А на счёт таблицы коэффициентов, я её вообще не учитываю. В ней наша рпл выше голландского чемпионата. И выше швейцарского. Швейцарские тоже как по мне немного посильнее. Скорости повыше наверху таблицы.
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Ответ Kuzcka
Не ну на счёт уровня Фнл это перебор. Да ну не. Как ты это определил? Я бы не сказал. Вполне добротный чемпионат, не намного слабее нашего. Слабее конечно, но всё таки не намного.
Партизан получил 6 от мертвого ДК, о чем говорить вообще. Там только Црвена Звезда еще какой то уровень держит. В таблице коэффициентов на одном уровне с донным венгерским чемпионатом.
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Странно, что никто до сих пор не вспомнил про Бронислава🤣
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Ответ Kuzcka
Ну или по арендам скитаться, тоже не особо лучше. А так, наигранный игрок основного состава в хорошем Сербском клубе
Да какой там хороший сербский клуб: там даже Партизан сейчас как команда ФНЛ. А у этого персонажа 8 голов в лиге уровня ФНЛ и всерьез какие то требования к ограничению конкуренции с ним.
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Ответ Василиус
А чтобы быть в основе нужно выиграть конкуренцию
Ну по его словам, он просто хочет хоть какое то "гарантированное" время. Хотя бы в некоторых матчах выходить вместо условного Кассьеры. Он вроде как и не боится конкуренции, просто не хочет, чтобы она была настолько не нормальной. Слишком много игроков на одной позиции.
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