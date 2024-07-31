«Зенит» – как мадридский «Реал», очень большой клуб. Это супервариант». Агент форварда «Войводины» Ивановича об интересе петербуржцев

Агент прокомментировал информацию о желании «Зенита» купить Михайло Ивановича.

– У меня пока нет информации про «Зенит», возможно, происходят какие-то контакты непосредственно между клубами.

Завтра «Войводине» предстоит матч с «Аяксом», возможно, после игры появится больше информации. Лично мне никто из России по не звонил.

– Возможен ли трансфер Ивановича в «Зенит» в принципе или он хотел бы играть в Европе?

– Слушайте, для меня «Зенит» – как мадридский «Реал», это очень большой клуб. И если будет от них интерес, то у Ивановича нет никаких проблем с тем, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Ха, это супервариант, – сказал Небойша Еленкович.

«Зенит» ведет переговоры о трансфере 19-летнего форварда Ивановича за 4 млн евро. Президент «Войводины» подтвердил