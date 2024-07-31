«Зенит» – как мадридский «Реал», очень большой клуб. Это супервариант». Агент форварда «Войводины» Ивановича об интересе петербуржцев

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Войводина Небойша Еленкович агенты Михайло Иванович Футбол

Агент прокомментировал информацию о желании «Зенита» купить Михайло Ивановича.

– У меня пока нет информации про «Зенит», возможно, происходят какие-то контакты непосредственно между клубами.

Завтра «Войводине» предстоит матч с «Аяксом», возможно, после игры появится больше информации. Лично мне никто из России по Михайло не звонил.

– Возможен ли трансфер Ивановича в «Зенит» в принципе или он хотел бы играть в Европе?

– Слушайте, для меня «Зенит» – как мадридский «Реал», это очень большой клуб. И если будет от них интерес, то у Ивановича нет никаких проблем с тем, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Ха, это супервариант, – сказал Небойша Еленкович.

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43 комментария
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Еще никто так не оскорблял мадридский Реал...
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Ответ Кот болотный
"Барселону" б достойную. А то только судей на чай приглашать умеют.
Барселонские, видимо, игру с Динамо смотрят. А то про Брюгге до сих пор еще никто не написал. Фантазия-то небогатая🤣
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"Барселону" б достойную. А то только судей на чай приглашать умеют.
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Как мадридский Реал, только вообще не такой
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А если бы узнал, что футболистом интересуется Спартак, сказал бы что вешаться можно.
:)))
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Зенит-это супервариант и точка
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Ответ Кот болотный
"Барселону" б достойную. А то только судей на чай приглашать умеют.
Вы про нашу тарасовскую Осасуну?
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Ответ igls54
Барселонские, видимо, игру с Динамо смотрят. А то про Брюгге до сих пор еще никто не написал. Фантазия-то небогатая🤣
Но про Осер кто-то отметился, видно, Барселона не так интересна😁
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Ответ Папа Футбола
Еще никто так не оскорблял мадридский Реал...
Ну не Спартак Лукойл же
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лизнул, так лизнул...)
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А вот и привет от Михал Иваныча подоспел, оперативно.
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Ответ serzhzh
Штааааа?
Нештаааа!
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Комментарий удален модератором
Реал и Зенит - это понты.. просто понты за бешенные деньги. "Арсенал" (Тула) - это круто!
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Комментарий удален модератором
Что творится-то)
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Хорошая фамилия у агента. Подошла бы как ник на спортсе: Не бойся Еленку
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Первый парень на деревне, да
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Любой бред за деньги скажет этот агент.
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Ответ Папа Футбола
Еще никто так не оскорблял мадридский Реал...
Глоры Реала из подберезовика оскорбились
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Как мадридский Реал, ) только без побед в лиге чемпионов )
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Ответ </c/>
если зенит переедет в фнл, то все олдовые сбг спортса тут же наденут другие розы...
еще земля говорят плоской станет на трех черепахах
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий удален модератором
Сравнение с Реалом, конечно, сомнительное, но это личное мнение агента Йовановича. А вот "какой-то сраный Брюгге" между прочим 19 кратный чемпион Бельгии, 11 кратный обладатель кубка Бельгии, 17 кратный обладатель суперкубка Бельгии, финалист Кубка европейскихчемпионов и кубка УЕФА. В рейтинге ФИФА Бельгия на 3 месте. Иногда лучше жевать чем говорить
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Ответ Andre Dimanche
Сравнение с Реалом, конечно, сомнительное, но это личное мнение агента Йовановича. А вот "какой-то сраный Брюгге" между прочим 19 кратный чемпион Бельгии, 11 кратный обладатель кубка Бельгии, 17 кратный обладатель суперкубка Бельгии, финалист Кубка европейскихчемпионов и кубка УЕФА. В рейтинге ФИФА Бельгия на 3 месте. Иногда лучше жевать чем говорить
« Иногда лучше жевать чем говорить»

Ну так и не неси чушь что Брюгге это сильный клуб. Они в ЛЧ пробиться не могут уже сколько лет.
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мешок везде мешок...уже руки потирают как будут доить...
:))))))
Боюсь предствить, что доят твои руки, с таким опытом.
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